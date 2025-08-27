La prophétie oubliée

Quelques siècles après le grand zéro, les humanimaux dominent le monde. Devenue humaine de compagnie, Murphy découvre la cité de Valyrium où sa maîtresse, l'huma-louve Diamantine, réside. Mais elle veut à tout prix retrouver les amis qu'elle a laissés derrière elle, d'autant qu'ils sont plus que jamais menacés par les nouvelles lois antihumains. La révolte gronde. Et si Diamantine faisait partie du mouvement de rébellion humaine, comme le soupçonne la jeune fille ? Murphy devra fouiller le passé de l'huma-louve pour découvrir la vérité, tout en continuant de dissimuler son propre secret...