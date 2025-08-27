Inscription
#Imaginaire

La prophétie oubliée

Emy Letertre

ActuaLitté
Quelques siècles après le grand zéro, les humanimaux dominent le monde. Devenue humaine de compagnie, Murphy découvre la cité de Valyrium où sa maîtresse, l'huma-louve Diamantine, réside. Mais elle veut à tout prix retrouver les amis qu'elle a laissés derrière elle, d'autant qu'ils sont plus que jamais menacés par les nouvelles lois antihumains. La révolte gronde. Et si Diamantine faisait partie du mouvement de rébellion humaine, comme le soupçonne la jeune fille ? Murphy devra fouiller le passé de l'huma-louve pour découvrir la vérité, tout en continuant de dissimuler son propre secret...

Par Emy Letertre
Chez Albin Michel

|

Auteur

Emy Letertre

Editeur

Albin Michel

Genre

Mondes fantastiques

La prophétie oubliée

Emy Letertre

Paru le 27/08/2025

272 pages

Albin Michel

17,90 €

ActuaLitté
9782226488732
© Notice établie par ORB
