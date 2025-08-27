Inscription
Gagnez plus, c'est maintenant !

Pierre Gattaz

ActuaLitté
Vous avez aimé le million d'emplois ? Vous allez adorer le 30 % de pouvoir d'achat en plus ! En 2014, Pierre Gattaz, alors président du Medef, a relevé un défi audacieux : créer un million d'emplois en cinq ans. Pari tenu ! Aujourd'hui, associé à trois chefs d'entreprise aguerris, cumulant des décennies d'expertise internationale dans l'industrie et les services, il se lance dans un nouveau défi tout aussi ambitieux : augmenter notre pouvoir d'achat de 30 %. Gagner plus, c'est maintenant ! est un ouvrage clair et percutant, sans détour, qui, en 30 mesures concrètes, se propose d'améliorer le quotidien des Français en leur permettant de bénéficier pleinement du fruit de leur travail, tout en redressant les finances publiques et en investissant dans l'avenir (défense, intelligence artificielle, environnement, énergie...). Pragmatique et dénué de tout dogmatisme politique, ce livre réconcilie économie et social, performance et humanité. Pierre Gattaz et ses coauteurs en sont convaincus : l'économie doit être au service de l'homme et de la planète. Optimiste, documenté, profondément engagé, cet ouvrage répond à une question essentielle : puisque ça marche ailleurs, pourquoi pas chez nous ? A la tête de Radiall, une entreprise de composants électroniques, Pierre Gattaz a été président du Medef (2013-2018) et de Business Europe (2018-2022). Il a écrit cet essai avec Maxime Aiach, le président et cofondateur d'Acadomia et Shiva, Xavier Fontanet, ancien PDG d'Essilor, et Michel de Rosen, qui a dirigé plusieurs groupes internationaux comme Eutelsat Communications (2009-2016).

Par Pierre Gattaz
Chez Fayard

|

Auteur

Pierre Gattaz

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique France

Gagnez plus, c'est maintenant !

Pierre Gattaz

Paru le 27/08/2025

360 pages

Fayard

20,90 €

9782213733562
