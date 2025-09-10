Guide Bleu Andalousie

Les Guides Bleus sont la référence historique qui accompagne les voyageurs depuis 1841. Au cours des décennies, ils se sont toujours adaptés à l'évolution du voyage. En 2024, ils se renouvellent pour retrouver leur vocation de guide culturel haut de gamme. Dans ce nouveau guide Andalousie, nos auteurs vous racontent l'art, l'histoire, la culture de ce Midi espagnol qui reste le luxuriant Eden qu'y voyaient en leur temps les conquérants musulmans. Vous y trouverez : - Toutes les clés pour comprendre la présence romaine, l'Andalousie musulmane, la reconquête catholique ou l'épopée vers le Nouveau Monde, mais aussi la société andalouse d'aujourd'hui. - 6 régions pour explorer en profondeur les prestigieuses cités andalouses - Séville la baroque, Cordoue et Grenade les mauresques -, les villages blancs, les parcs naturels, les côtes atlantique et méditerranéenne ainsi que des lieux plus secrets. - Des visites guidées des grands musées et des sites incontournables, telle l'Alhambra de Grenade. - Plusieurs propositions de randonnées. - Des conseils pour organiser au mieux votre séjour. - Un carnet d'adresses rigoureusement sélectionnées par nos auteurs. - Des plans détaillés des principales villes et des grands sites et musées.