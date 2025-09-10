Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Guide Bleu Toscane

Collectif, Hachette tourisme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Guides Bleus sont la référence historique qui accompagne les voyageurs depuis 1841. Au cours des décennies, ils se sont toujours adaptés à l'évolution du voyage. En 2024, ils se sont renouvelés pour retrouver leur vocation de guide culturel haut de gamme. Dans ce nouveau guide Toscane, nos auteurs vous racontent l'art, l'histoire, la culture et la vie quotidienne de ce berceau de la Renaissance, musée à ciel ouvert qui sait maintenir un dialogue incessant entre passé et présent. Vous y trouverez : - Toutes les clés pour comprendre la Toscane préromaine avec ses cités étrusques, l'Etat de Sienne qui a rayonné avant la Florence des Médicis et ses artistes de génie (Donatello, Botticelli, Michel-Ange, Giorgio Vasari...), mais aussi la place actuelle de cette région au coeur de l'Italie. - 7 régions pour explorer en profondeur les villes et leurs campagnes, en découvrir les musts (les villas médicéennes, le Chianti, Pise...) mais aussi les lieux plus secrets comme la Maremme ou Lucques. - Des visites guidées des grands musées. - 1 excursion dans l'archipel toscan, avec l'île d'Elbe. - Un carnet d'adresses rigoureusement sélectionnées par nos auteurs. - Des plans détaillés de chaque ville et grand musée.

Par Collectif, Hachette tourisme
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Hachette tourisme

Editeur

Hachette

Genre

Italie, Florence, Toscane

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide Bleu Toscane par Collectif, Hachette tourisme

Commenter ce livre

 

Guide Bleu Toscane

Collectif, Hachette tourisme

Paru le 24/09/2025

542 pages

Hachette

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017032809
9782017032809
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.