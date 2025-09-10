Guide Bleu Toscane

Les Guides Bleus sont la référence historique qui accompagne les voyageurs depuis 1841. Au cours des décennies, ils se sont toujours adaptés à l'évolution du voyage. En 2024, ils se sont renouvelés pour retrouver leur vocation de guide culturel haut de gamme. Dans ce nouveau guide Toscane, nos auteurs vous racontent l'art, l'histoire, la culture et la vie quotidienne de ce berceau de la Renaissance, musée à ciel ouvert qui sait maintenir un dialogue incessant entre passé et présent. Vous y trouverez : - Toutes les clés pour comprendre la Toscane préromaine avec ses cités étrusques, l'Etat de Sienne qui a rayonné avant la Florence des Médicis et ses artistes de génie (Donatello, Botticelli, Michel-Ange, Giorgio Vasari...), mais aussi la place actuelle de cette région au coeur de l'Italie. - 7 régions pour explorer en profondeur les villes et leurs campagnes, en découvrir les musts (les villas médicéennes, le Chianti, Pise...) mais aussi les lieux plus secrets comme la Maremme ou Lucques. - Des visites guidées des grands musées. - 1 excursion dans l'archipel toscan, avec l'île d'Elbe. - Un carnet d'adresses rigoureusement sélectionnées par nos auteurs. - Des plans détaillés de chaque ville et grand musée.