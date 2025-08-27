Inscription
#Essais

Kiffe ton handicap !

Virginie Delalande

Ce livre ne parle pas de limites. Il parle de possibilités. On t'a appris que le handicap était une faiblesse. Qu'il limitait les possibles. Qu'il condamnait à une vie en retrait. Et si c'était tout l'inverse ? Une force cachée. Un savoir silencieux, prêt à éclore dès qu'on cesse de le taire. Virginie Delalande est née dans le silence. On lui a prédit l'échec. Elle a choisi la vie. Dans ce livre bouleversant, elle partage son propre chemin, mais aussi ceux de femmes et d'hommes qui, comme elle, ont été classés "à part" , jugés trop différents... avant de révéler une puissance intérieure que personne ne leur avait enseignée. Ce n'est pas un livre sur le handicap. C'est un appel à la liberté. Une déclaration d'amour à celles et ceux qu'on ne regarde pas... et qui ont tant à nous apprendre. A travers des récits authentiques, des clés concrètes et une parole libérée, Virginie nous montre comment cesser de subir le regard des autres - pour enfin faire de sa singularité une force.

Par Virginie Delalande
Chez Dunod

|

Auteur

Virginie Delalande

Editeur

Dunod

Genre

Réussite personnelle

Kiffe ton handicap !

Virginie Delalande

Paru le 27/08/2025

224 pages

Dunod

19,90 €

9782100883738
