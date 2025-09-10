Inscription
Le petit livre pour dire NON au racisme et à l'antisémitisme

Marion Joseph, Sita

ActuaLitté
Un Petit livre qui donne des repères aux enfants de 7-11 ans, victimes ou témoins d'actes de racisme ou d'antisémitisme. En 2023 en France, 1 million de personnes estimaient avoir subi au cours de l'année une atteinte raciste, et 96% d'entre elles n'ont pas porté plainte. Les actes antisémites, depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, ne cessent d'augmenter. Dans ce monde soumis à des tensions grandissantes, ce Petit livre s'impose ! Un Petit livre pour mieux comprendre Qu'est-ce qui est raciste ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? L'autrice fait le point sur toutes les petites phrases que les enfants peuvent entendre dans les cours de récré ou dans leur vie quotidienne. Elle rappelle également les chiffres-clés du racisme et de l'antisémitisme, en France et dans le monde, et recueille des témoignages d'enfants. Ainsi, les 7-11 ans se retrouveront facilement dans ces paroles qu'ils perçoivent immédiatement comme émanant de "quelqu'un qui vit les mêmes choses qu'eux et les comprend". Elle donne des repères de compréhension aux enfants pour apprendre à combattre ces idéologies. Un Petit livre qui se lit avec plaisir Six portraits en BD de personnages historiques, figures des luttes antiraciste ou anti-antisémitisme rythment le livre : - Rosa Parks et Martin Luther King, - Mandela, - Simone Veil, - Franz Fanon, - Gertrud Luckner - et les "guerriers de la paix" Bassam Aramin et Rami Elhanan, palestinien et israélien ayant chacun perdu une fille dans le conflit israélo-palestinien. Cette alternance de BD et de plages plus explicatives, parsemées de témoignages d'enfants, rend la découverte de ce sujet rude plus facile et très agréable.

Auteur

Marion Joseph, Sita

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Société et citoyenneté

Le petit livre pour dire NON au racisme et à l'antisémitisme

Marion Joseph, Sita

Paru le 10/09/2025

56 pages

Bayard jeunesse

10,90 €

9791036380716
