Guide de la prise de son pour l'image

Fruit du savoir-faire de l'auteur, chef opérateur du son expérimenté, et illustré de nombreux schémas explicatifs, photos et exemples sur le terrain, ce guide pratique dresse un panorama des techniques de la prise de son pour le reportage, le documentaire et l'oeuvre de fiction en radio, cinéma ou télévision : Rappels utiles et fondamentaux : fonctionnement, directivité et caractéristiques des microphones, niveaux et modulation, prise de son stéréo ou multicanal. Matériel : valise type de microphones et matériel complémen­taire, enregistreurs audio, astuces pratique. Tournage : réglages et utilisation des microphones, des mixettes, des caméras et des liaisons HF, gestion d'un tournage et conseils pour des situations usuelles. Enrichi et actualisé à l'occasion de sa 5e édition, cet ouvrage s'adresse à l'étudiant ou à l'opérateur son qui souhaite se former à la prise de son pour l'image et le reportage radio, ou approfondir ses connaissances.