Le pacte de sang

Fin de l'été 1880. Alors qu'ils viennent de quitter Stockholm, Mika découvre que les blessures de Valdemar sont plus sérieuses qu'elle ne le pensait. Qu'arriverait-il s'il mourait maintenant, en la laissant seule ? Une fois arrivés au domaine de Beaumatin, Mika et Valdemar sont pris pour des policiers apparemment attendus sur place pour une raison mystérieuse. Mika décide de jouer le jeu afin de gagner du temps. Mais quelle est cette chose qui rôde autour du domaine la nuit venue, obligeant chacun à garder les portes verrouillées ? Et où se cache Mlle Månvind, la mère de Mika ? Une inquiétante aventure commence, guidant Mika sur les traces de ses origines.