Le pacte de sang

Johan Rundberg, Fredrik Eden, Marina Heide

ActuaLitté
Fin de l'été 1880. Alors qu'ils viennent de quitter Stockholm, Mika découvre que les blessures de Valdemar sont plus sérieuses qu'elle ne le pensait. Qu'arriverait-il s'il mourait maintenant, en la laissant seule ? Une fois arrivés au domaine de Beaumatin, Mika et Valdemar sont pris pour des policiers apparemment attendus sur place pour une raison mystérieuse. Mika décide de jouer le jeu afin de gagner du temps. Mais quelle est cette chose qui rôde autour du domaine la nuit venue, obligeant chacun à garder les portes verrouillées ? Et où se cache Mlle Månvind, la mère de Mika ? Une inquiétante aventure commence, guidant Mika sur les traces de ses origines.

Chez Thierry Magnier

Thierry Magnier

Autres collections (9 à 12 ans

Paru le 10/09/2025

240 pages

Thierry Magnier

14,90 €

9791035208783
