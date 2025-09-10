En couple, se donner pour aimer... sans s'oublier soi-même !

Tous les couples qui durent le savent, le mariage est un long chemin sur lequel on ne perd jamais son temps à faire régulièrement des haltes pour revivifier le sacrement reçu, raviver la flamme du premier "oui" , retrouver la joie de se choisir... encore et toujours. Ce court texte, à lire à deux de préférence, vous donne les repères pour aimer en vérité, vous indique les pièges à éviter face aux routines, aux épreuves et aux désillusions, et vous apprend à vous appuyer sur le sacrement du mariage pour entretenir votre amour. En somme, un précis pour guider tous les couples et qui leur rappelle la beauté de leur vocation. Don Paul Préaux est le modérateur général de la communauté Saint-Martin depuis 2010. Il est également titulaire d'un doctorat en théologie dogmatique sur le sacerdoce.