Ephéméride Prions en Eglise

Collectif, Bayard Presse, Prions en Eglise

ActuaLitté
Prions en Eglise vous accompagne en 2024 pour prier tous les jours de l'année : que vous soyez assidus ou débutants, pressés ou plus disponibles, cette éphéméride vous aidera à confier chaque jour au Seigneur une intention de prière soit en lien avec le saint du jour soit en lien avec l'Evangile du jour. Conçue par la rédaction de Prions en Eglise, cette éphéméride vous permettra de vous nourrir tous les jours de la Parole de Dieu. Voici un beau cadeau à offrir ou à s'offrir pour prier et méditer avec Prions en Eglise. A partir de 15 ans

Par Collectif, Bayard Presse, Prions en Eglise
Chez Bayard Presse

Auteur

Collectif, Bayard Presse, Prions en Eglise

Editeur

Bayard Presse

Genre

Vie chrétienne

Ephéméride Prions en Eglise

Collectif, Bayard Presse, Prions en Eglise

Paru le 10/09/2025

Bayard Presse

16,90 €

9791029618338
© Notice établie par ORB
