Les photos de Tino à la ferme

Appareil photo en main, Tino, un éléphanteau passionné des animaux, part en reportage à la ferme ! En tournant la page, Clic ! la photo se développe sous nos yeux et un animal apparaît... Un livre animé astucieux au concept inédit ! Comme avec un polaroïd, les photos jaillissent de l'appareil (illustré dans la page), et créent la surprise et l'émerveillement à leur découverte. Une découverte originale et interactive des animaux de la ferme. Les 6 photos montrent les animaux en action pris sur le vif : la vache câline son veau, le cochon mange du maïs, le coq chante... , accompagnés d'une courte information documentaire. En bonus, la dernière double-page propose un pêle-mêle d'autres photos. L'occasion de découvrir de nouveaux animaux de la ferme et quelques selfies rigolos de Tino et son ami Risou l'écureuil...