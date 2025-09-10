Mirage de la rade

Théodore Muguet, vingt ans, débarque sur la côte sud de l'Angleterre en espérant rejoindre un ailleurs digne de ses rêveries. Ni le pays, ni le job décroché dans un lycée ne sont ce qu'il attendait. Longinus Gray, le fils cynique de sa logeuse, le met en garde : il ne trouvera rien de plus ici que chez lui. Pourtant, même le travail absurde et les rencontres manquées recèlent quelque chose de précieux. Les errances sont exaltantes, et c'est dans la réalité présente, aussi rêche soit-elle, que l'amour finit par apparaître. N'est-ce pas plutôt Longinus qui, malgré son aplomb, peine à rester dans la "vraie vie" ?