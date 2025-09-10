Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Mirage de la rade

Matthieu Gouet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Théodore Muguet, vingt ans, débarque sur la côte sud de l'Angleterre en espérant rejoindre un ailleurs digne de ses rêveries. Ni le pays, ni le job décroché dans un lycée ne sont ce qu'il attendait. Longinus Gray, le fils cynique de sa logeuse, le met en garde : il ne trouvera rien de plus ici que chez lui. Pourtant, même le travail absurde et les rencontres manquées recèlent quelque chose de précieux. Les errances sont exaltantes, et c'est dans la réalité présente, aussi rêche soit-elle, que l'amour finit par apparaître. N'est-ce pas plutôt Longinus qui, malgré son aplomb, peine à rester dans la "vraie vie" ?

Par Matthieu Gouet
Chez Torr

|

Auteur

Matthieu Gouet

Editeur

Torr

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mirage de la rade par Matthieu Gouet

Commenter ce livre

 

Mirage de la rade

Matthieu Gouet

Paru le 01/10/2025

344 pages

Torr

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782958851927
9782958851927
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.