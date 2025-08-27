Inscription
#Essais

La philosophie antique

Pierre Vesperini

ActuaLitté
Chacun croit savoir, pour l'avoir appris à l'école, ce qu'était la philosophie antique : la naissance de la Raison, avec la critique du mythe et de la religion ; l'invention de l'éthique, avec le " souci de soi " et les " exercices spirituels " ; et bien sûr une galerie de bustes blancs vénérables : Socrate, Platon, Aristote, etc. Pierre Vesperini propose de mettre en suspens ce " grand récit " , et d'aller directement aux sources, en leur posant une question simple : qu'appelait-on philosophia dans l'Antiquité ? Tout d'un coup, le musée laisse place à un territoire luxuriant de couleurs et d'histoires, où le familier retrouve son étrangeté, où l'inconnu fait son entrée. L'histoire ici, loin de s'opposer à la philosophie, la déplace. Car en proposant une reconstitution de l'expérience antique de la philosophia, du " temps des sages " à la christianisation, l'auteur invite aussi à prendre conscience de ce qui a été perdu, pour inventer d'autres façons de concevoir le savoir et la pensée.

Par Pierre Vesperini
Chez Flammarion

|

Auteur

Pierre Vesperini

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire de la philosophie

La philosophie antique

Pierre Vesperini

Paru le 27/08/2025

676 pages

Flammarion

14,50 €

9782080452399
© Notice établie par ORB
