#Polar

L'âme d'une reine

Nanou Ad

ActuaLitté
Après avoir été capturée par Leonid Petrov, "le prince des enfers" , Anna voit sa vie basculer. Au milieu du chaos, de la mort et de la violence, ils ont appris à s'aimer. Mais pour la garder, il va devoir affronter ceux qui veulent les séparer. Car les ennemis rôdent et l'alliance entre les trois grandes familles de la mafia russe n'a jamais été aussi fragile. Les Petrov se dressent, plus unis que jamais, afin de rappeler que leur nom fait trembler jusqu'aux plus puissants. Mais tous ont sous-estimé Anna, qui est prête à s'imposer et à réclamer la place qui lui revient. Et cette fois, elle a décidé que c'est le monde qui pliera le genou devant elle. De Moscou à New York, leurs destins pourraient bien se lier... ou se briser à jamais. C'est peut-être la fin d'un amour. Ou le début d'une légende...

Par Nanou Ad
Chez City Editions

Auteur

Nanou Ad

Editeur

City Editions

Genre

Suspense romantique

L'âme d'une reine

Nanou Ad

Paru le 10/09/2025

450 pages

City Editions

20,90 €

9782824628899
