1200 exercices d'orthographe, de grammaire et de conjugaison Spécial Primaire

Indispensable pour ne plus faire de fautes ! Conforme aux nouveaux programmes de l'Education nationale, cet ouvrage - synthétique et très complet - permettra aux élèves de primaire d'assimiler, grâce à de très nombreux exercices, toutes les règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. Toutes les règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. De nombreuses astuces pour aider à la mémorisation de ces règles. 1 200 exercices pour assimiler en profondeur toutes ces règles. Des tableaux de conjugaison progressifs. Des corrigés détaillés.