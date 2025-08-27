Inscription
1200 exercices d'orthographe, de grammaire et de conjugaison Spécial Primaire

Larousse

Indispensable pour ne plus faire de fautes ! Conforme aux nouveaux programmes de l'Education nationale, cet ouvrage - synthétique et très complet - permettra aux élèves de primaire d'assimiler, grâce à de très nombreux exercices, toutes les règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. Toutes les règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. De nombreuses astuces pour aider à la mémorisation de ces règles. 1 200 exercices pour assimiler en profondeur toutes ces règles. Des tableaux de conjugaison progressifs. Des corrigés détaillés.

Par Larousse
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse

Editeur

Larousse

Genre

français

1200 exercices d'orthographe, de grammaire et de conjugaison Spécial Primaire

Larousse

Paru le 27/08/2025

448 pages

Larousse

12,99 €

ActuaLitté
9782036084940
© Notice établie par ORB
