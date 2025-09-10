Inscription
Dans l'herbe haute

Trevor Noah, Sabina Hahn

ActuaLitté
Un petit garçon et son ours découvrent le monde. Dehors, à l'extérieur de la maison, dans les herbes folles, là où ils ne sont encore jamais allés, c'est un nouveau monde qui s'offre à eux. Un monde d'extraordinaires rencontres, et surtout, un monde plein de promesses. Et si, au cours de leurs aventures, ils parvenaient à grimper tout en haut du grand arbre et à attraper un nuage ? Et s'ils réussissaient à réaliser leurs rêves ? Une fable universelle qui s'adresse à toutes les générations. Un livre merveilleusement illustré qui transmet des leçons de vie sur la bienveillance, l'amour, le pouvoir de l'imagination et le partage. Un immense succès international.

Par Trevor Noah, Sabina Hahn
Chez City Editions

Auteur

Trevor Noah, Sabina Hahn

Editeur

City Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Dans l'herbe haute

Trevor Noah, Sabina Hahn

Paru le 10/09/2025

272 pages

City Editions

18,00 €

9782824627489
