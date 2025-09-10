Dans l'herbe haute

Un petit garçon et son ours découvrent le monde. Dehors, à l'extérieur de la maison, dans les herbes folles, là où ils ne sont encore jamais allés, c'est un nouveau monde qui s'offre à eux. Un monde d'extraordinaires rencontres, et surtout, un monde plein de promesses. Et si, au cours de leurs aventures, ils parvenaient à grimper tout en haut du grand arbre et à attraper un nuage ? Et s'ils réussissaient à réaliser leurs rêves ? Une fable universelle qui s'adresse à toutes les générations. Un livre merveilleusement illustré qui transmet des leçons de vie sur la bienveillance, l'amour, le pouvoir de l'imagination et le partage. Un immense succès international.