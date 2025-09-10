Inscription
Affectueusement, Freddie

Lesley-Ann Jones

ActuaLitté
Alors que Queen est au sommet de la gloire, Freddie Mercury commence à rédiger un journal intime. A sa mort en 1991, il laisse derrière lui 17 carnets manuscrits retraçant ses pensées et sa vie. Un journal secret qu'il n'a jamais fait lire à personne de son vivant. Dans ces carnets, Freddie raconte absolument tout, sans peur du jugement, en toute honnêteté : son enfance et les abus dont il a été victime, ses relations amoureuses, son rapport au succès. Mais surtout, il dévoile son grand secret : sa lle cachée, qu'il adore, et dont l'identité n'est connue que de quelques proches. C'est à partir de ces confessions inédites que ce livre exceptionnel a été écrit. L'auteure s'est plongée dans les journaux intimes de Freddie pour rédiger un récit qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir de la star. Loin des paillettes et des scandales, c'est l'autoportrait fascinant d'un homme secret, génial et très humain.

Par Lesley-Ann Jones
Chez City Editions

|

Auteur

Lesley-Ann Jones

Editeur

City Editions

Genre

Biographies

Affectueusement, Freddie

Lesley-Ann Jones

Paru le 24/09/2025

256 pages

City Editions

21,90 €

ActuaLitté
9782824627168
© Notice établie par ORB
