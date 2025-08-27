Plats du soir à l'air fryer

Préparez des recettes gourmandes et complètes rapidement et simplement ! 150 recettes adaptées à toutes les machines d'air fryer disponibles sur le marché pour déguster de délicieux plats prêts en 40 minutes ! Et en bon adepte de l'air fryer, découvrez des conseils et des astuces pour devenir un véritable expert ! Cabillaud à l'italienne, poulet croustillant, tomates farcies, gratin de pâtes, hot dog gratinés, tartiflette, parmentiers, burger végé... Plus besoin de réfléchir au dîner, ouvrez ce livre, piochez, déguster !