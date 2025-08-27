Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Plats du soir à l'air fryer

Fabrice Besse, Gina Ballerini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Préparez des recettes gourmandes et complètes rapidement et simplement ! 150 recettes adaptées à toutes les machines d'air fryer disponibles sur le marché pour déguster de délicieux plats prêts en 40 minutes ! Et en bon adepte de l'air fryer, découvrez des conseils et des astuces pour devenir un véritable expert ! Cabillaud à l'italienne, poulet croustillant, tomates farcies, gratin de pâtes, hot dog gratinés, tartiflette, parmentiers, burger végé... Plus besoin de réfléchir au dîner, ouvrez ce livre, piochez, déguster !

Par Fabrice Besse, Gina Ballerini
Chez Larousse

|

Auteur

Fabrice Besse, Gina Ballerini

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine au robot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Plats du soir à l'air fryer par Fabrice Besse, Gina Ballerini

Commenter ce livre

 

Plats du soir à l'air fryer

Gina Ballerini

Paru le 27/08/2025

288 pages

Larousse

19,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036083974
9782036083974
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.