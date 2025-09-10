Inscription
#Bande dessinée

L'île noire

Philippe Goddin, Dominique Maricq

ActuaLitté
Dans ce septième numéro : La genèse du mythique album de l'Ile Noire, à partir de 1937 ; Des explications sur l'élaboration de l'intrigue par Hergé ; L'apparition de thèmes chers à Hergé : le mythe de l'île mystérieuse, la superstition, le monstre qui se transforme en allié. Un zoom sur les inspirations d'Hergé pour l'album, puisées dans l'actualité et les références documentaires/littéraires/cinématographiques. Par exemple, des personnages comme King Kong ont pu inspirer Hergé pour le singe Ranko. L'évolution de l'album et de ses couvertures au fil des décennies et des différentes refontes : première parution en noir et blanc, recomposition des planches, passage à la couleur... dont la refonte de 1966 où Hergé a entièrement redessiné l'album grâce au travail de documentation de Bob de Moor.

Par Philippe Goddin, Dominique Maricq
Chez Editions Prisma

|

Auteur

Philippe Goddin, Dominique Maricq

Editeur

Editions Prisma

Genre

Histoire de la BD

L'île noire

Philippe Goddin, Dominique Maricq

Paru le 10/09/2025

108 pages

Editions Prisma

19,95 €

ActuaLitté
9782810442010
© Notice établie par ORB
