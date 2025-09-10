L'agenda-calendrier Pensées Positives

Chaque semaine, une page pour s'organiser, une page pour s'évader. Pour tous ceux qui aspirent à plus de sérénité et de joie, retrouvez, semaine après semaine, une belle sélection de photos inspirantes ou amusantes et de pensées positives. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2026 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés... tout en admirant la photo de la semaine. Une page pour vous organiser, une page pour sourire ou vous évader. Un objet inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !