Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Les clés de la communication bienveillante

Nicolas Galkowski, Charline Lenfant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pourquoi est-il parfois si difficile de se faire comprendre ? Comment exprimer ses besoins sans blesser l'autre ? Ce livre pratique vous guide pas à pas vers une communication plus fluide, authentique et bienveillante. Vous apprendrez à mieux vous comprendre pour exprimer clairement vos ressentis, à déjouer les pièges de la communication toxique, à renforcer vos relations, mais aussi à poser des limites sans culpabiliser et à désamorcer les conflits en douceur grâce à des exercices concrets.

Par Nicolas Galkowski, Charline Lenfant
Chez Hachette

|

Auteur

Nicolas Galkowski, Charline Lenfant

Editeur

Hachette

Genre

Communication interpersonnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les clés de la communication bienveillante par Nicolas Galkowski, Charline Lenfant

Commenter ce livre

 

Les clés de la communication bienveillante

Charline Lenfant

Paru le 27/08/2025

119 pages

Hachette

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782019328856
9782019328856
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.