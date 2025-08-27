Les clés de la communication bienveillante

Pourquoi est-il parfois si difficile de se faire comprendre ? Comment exprimer ses besoins sans blesser l'autre ? Ce livre pratique vous guide pas à pas vers une communication plus fluide, authentique et bienveillante. Vous apprendrez à mieux vous comprendre pour exprimer clairement vos ressentis, à déjouer les pièges de la communication toxique, à renforcer vos relations, mais aussi à poser des limites sans culpabiliser et à désamorcer les conflits en douceur grâce à des exercices concrets.