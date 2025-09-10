Inscription
100 énigmes de la peinture

Gérard-Julien Salvy

La contemplation d'un tableau ne se résume pas à une simple expérience visuelle. Depuis des siècles, le langage muet de la peinture est riche en équivoques et attise sans cesse notre curiosité, à la suite de celle des collectionneurs et des historiens de l'art. Ce livre recense et explore cent des plus célèbres de ces énigmes de la peinture : cent cas fameux qui ont rempli des livres entiers d'érudition, la plupart du temps en vain, sans livrer toujours la clef de leur mystère. L'ouvrage nous raconte les péripéties et les rebondissements infinis de ces enquêtes, non sans proposer çà et là quelques pistes susceptibles de percer les secrets de ces oeuvres. Gérard-Julien Salvy, ancien élève de l'Institut d'Etudes politiques de Paris et titulaire d'un doctorat en Esthétique, soutenu sous la direction de Roland Barthes, a notamment publié des monographies consacrées à Giulio Romano et Guido Reni.

Par Gérard-Julien Salvy
Chez Hazan

|

Auteur

Gérard-Julien Salvy

Editeur

Hazan

Genre

Lire un tableau

100 énigmes de la peinture

Gérard-Julien Salvy

Paru le 10/09/2025

360 pages

Hazan

45,00 €

9782754117883
© Notice établie par ORB
