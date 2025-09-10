Est-ce que c'est normal ?

Toutes les clés pour comprendre, dédramatiser et désamorcer les troubles avant qu'ils ne s'installent Est-ce normal de se sentir épuisé-e et surchargé-e ? Est-ce normal d'avoir peur de passer à l'action ? De regretterd'être parent ? De ne pas avoir envie de faire l'amour avec son-sa partenaire ? D'utiliser des sextoys ? De pleurer pour rien ? D'être terrifé-e par la mort ? De se disputer souvent avec son-sa partenaire ? Autant de questions (et bien d'autres...) que tu te poses sûrement ! Nous sommes Mathilde Besset et Loïc Crobu, psychologues cliniciens et créateurs du compte @militanpsy. Nous allons nous efforcer de répondre à ces interrogations. Avec humour et sans jugement, en nous basant sur nos connaissances en psychologie et sur des études scientifiques, nous allons te donner toutes les explications que tu attends. Pour mieux cerner les contours de chaque problématique, te rassurer et t'orienter si besoin vers une prise en charge psychologique adaptée.