Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Est-ce que c'est normal ?

Mathilde Besset, Loïc Crobu, Laura Stromboni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les clés pour comprendre, dédramatiser et désamorcer les troubles avant qu'ils ne s'installent Est-ce normal de se sentir épuisé-e et surchargé-e ? Est-ce normal d'avoir peur de passer à l'action ? De regretterd'être parent ? De ne pas avoir envie de faire l'amour avec son-sa partenaire ? D'utiliser des sextoys ? De pleurer pour rien ? D'être terrifé-e par la mort ? De se disputer souvent avec son-sa partenaire ? Autant de questions (et bien d'autres...) que tu te poses sûrement ! Nous sommes Mathilde Besset et Loïc Crobu, psychologues cliniciens et créateurs du compte @militanpsy. Nous allons nous efforcer de répondre à ces interrogations. Avec humour et sans jugement, en nous basant sur nos connaissances en psychologie et sur des études scientifiques, nous allons te donner toutes les explications que tu attends. Pour mieux cerner les contours de chaque problématique, te rassurer et t'orienter si besoin vers une prise en charge psychologique adaptée.

Par Mathilde Besset, Loïc Crobu, Laura Stromboni
Chez Marabout

|

Auteur

Mathilde Besset, Loïc Crobu, Laura Stromboni

Editeur

Marabout

Genre

Connaissance de soi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Est-ce que c'est normal ? par Mathilde Besset, Loïc Crobu, Laura Stromboni

Commenter ce livre

 

Est-ce que c'est normal ?

Mathilde Besset, Loïc Crobu, Laura Stromboni

Paru le 10/09/2025

320 pages

Marabout

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501189750
9782501189750
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.