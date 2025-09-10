Pourquoi ? Qui ? Comment ? Ce livre propose une histoire des origines de la Révolution française, à ses conséquences. Entre 1789 et 1799, la France a connu des bouleversements qui ont fait basculer l'Histoire. Les voici racontés et éclairés pour mieux les évaluer. Une histoire en héritage Qu'y a-t-il derrière la date du 14 juillet que nous célébrons depuis si longtemps ? Une décennie qui a fait basculer un monde ancien et révolu dans un creuset d'expériences inédites et progressistes. Ce sont ces dix années qui sont racontées ici... des faits les plus marquants aux grandes figures si déterminantes. Le livre se déroule sur six périodes qui détaillent le sujet en suivant un axe précis : l'année 1789 et les origines de la Révolution ; de 1789 à 1790, la chute de l'Ancien Régime ; de 1790 à 1792, le mariage impossible entre la monarchie et la Révolution ; de 1792 à 1794, la naissance de la République française ; l'année 1794 et la mise en place de la république jacobine ; de 1795 à 1799, la fin de la Révolution. Au-delà des symboles, il s'agit bien d'une mise au point sur des évènements toujours aussi brûlants mêlant la politique, l'économie et le vivre-ensemble. Une rupture avec le passé La Révolution française, c'est d'abord une rupture brutale avec le passé. Elle met fin en 1789 à la société d'ordres inégalitaire de la monarchie absolue de droit divin, dite Ancien Régime. Mettre fin à cette société où quelques-uns comptent pour beaucoup et où la plupart comptent pour si peu, c'est instaurer une nouvelle manière de vivre ensemble. Nous sommes les héritiers de ce changement, qui invente une nouvelle forme de lien social. Une période d'innovation, de luttes et de violence Les révolutionnaires sont aussi des inventeurs : ils créent l'Assemblée nationale, découpent la France en départements, unifient le système des poids et mesures, façonnant les fondations de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La Révolution est d'abord une période d'innovations, mais c'est aussi, et avant tout, une période de luttes et de violence. Unis dans une volonté commune d'abattre l'Ancien Régime, les révolutionnaires, déchirés par leurs projets contradictoires, se sont affrontés dans un contexte de crise permanente, de guerre civile et extérieure. Au travers de tous ces aspects, ce livre est porté par une question essentielle : quel sens donner aujourd'hui à cet idéal devenu la devise de la République française, "liberté, égalité, fraternité" ?