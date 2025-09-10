Incroyable, un livre qui se déplie ! Pour découvrir au fur et à mesure de la lecture et à travers des jeux, une image fourmillante de détails sur un lieu de loisir apprécié des petits et des grands : le théâtre. Bienvenue dans le royaume des comédiens. Déplie, découvre, "cherche et trouve" : une fabrication inédite Un livre qui se déplie au fur et à mesure de la lecture pour dévoiler une grande image fourmillante de détails. A chaque partie de l'image dévoilée se rapportent un texte documentaire et des jeux visuels : jeu des ombres, rébus, "cherche et trouve" , les 7 différences... Un ouvrage parfait pour appréhender une première sortie au théâtre Un ouvrage très joliment illustré pour découvrir ce lieu avant d'y aller pour la première fois. L'enfant découvrira le hall et la salle du théâtre. Il saura qu'il va assister à un spectacle avec d'autres spectateurs, que les lumières vont s'éteindre au début de la représentation. Il verra la scène sur laquelle vont jouer les comédiens, les décors fabriqués pour l'occasion, la cabine de la régie et, surtout, il découvrira les coulisses, les loges et les bureaux alloués au personnel du théâtre, des lieux non visibles pour le public mais présentés ici. Il découvrira "l'envers du décor" en même temps qu'il verra ce qui se passe sur scène. Et il comprendra que beaucoup de personnes s'activent dans ce lieu pour créer et aider à la bonne marche du spectacle présenté. Car, outre les comédiens, il croisera ici : un guichetier, le directeur du lieu, des ouvreurs, une metteuse en scène, un scénographe, des éclairagistes, des costumiers, des décorateurs, des machinistes, un maquilleur, une habilleuse, un couturier, un peintre, un menuisier... Bonne découverte de cette salle de spectacles vivants et de ceux qui la font fonctionner, vivre !