Finances publiques

Damien Catteau

ActuaLitté
Synthétique et pédagogique, ce manuel d'initiation couvre les programmes de finances publiques et de comptabilité publique tels qu'enseignés dans les facultés de droit. Conçu pour permettre un apprentissage rapide par l'étude des deux textes fondamentaux que sont la LOLF et le GBCP, il facilite également la révision du cours avant les examens. Plan de l'ouvrage : 1. L'évolution du cadre normatif des finances publiques 2. La modernisation du cadre technique des finances publiques 3. Les nouvelles procédures budgétaires issues de la LOLF 4. La rénovation du cadre de gestion budgétaire et comptable 5. Les nouveaux acteurs de la gestion 6. Les procédures d'exécution des opérations de recettes et de dépenses 7. La diversification des contrôles : l'autre réforme.

Chez Hachette

Auteur

Editeur

Genre

Droit des affaires

Finances publiques

Paru le 27/08/2025

168 pages

11,90 €

9782017280828
© Notice établie par ORB
