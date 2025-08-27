Inscription
Aux origines de la domination masculine

Claudine Cohen

ActuaLitté
Aucune société n'échappe à la domination masculine. Longtemps, la hiérarchie entre les sexes – une des structures sociales les plus prégnantes et les plus résistantes des sociétés humaines – fut considérée comme une donnée naturelle, une prédestination, et pour les femmes, une fatalité. Pourtant, les qualités et les rôles attribués de manière différenciée aux hommes et aux femmes sont socialement construits et varient en fonction des contextes culturels, sociaux et historiques. Pour mieux comprendre les formes de cette emprise, et pour mobiliser les moyens de s'en libérer, il est important d'en faire la généalogie. Parcourant l'ensemble des temps préhistoriques, de l'origine de l'humanité il y a 7 millions d'années jusqu'aux peuples de la protohistoire qui inventèrent l'écriture aux âges du Bronze il y a 5 000 ans, Claudine Cohen retrace le processus qui a conduit, en plusieurs étapes cumulatives, de l'apparition des premières traces de domination exercée par les hommes sur les femmes à l'institutionnalisation du patriarcat. En interrogeant les modes de fonctionnement des groupes humains " aux origines " – choix du partenaire, constitution de familles élargies, et d'alliances entre les individus et entre les groupes – elle identifie les fondements d'un ordre social qui, aujourd'hui encore, détermine nos existences.

Par Claudine Cohen
Chez Passés Composés

|

Auteur

Claudine Cohen

Editeur

Passés Composés

Genre

sociologie du genre

Aux origines de la domination masculine

Claudine Cohen

Paru le 27/08/2025

Passés Composés

20,00 €

ActuaLitté
9791040408512
