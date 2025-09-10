Inscription
La peinture nordique

Katharina Alsen, Annika Landmann

LE LIVRE Synthétique et complet, érudit et richement illustré, ce "Coup de coeeur" des éditions Citadelles & Mazenod se veut un ouvrage de référence sur la peinture nordique. Le panorama, nourri de l'état le plus récent de la recherche, s'étend, par-delà le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande, aux îles Féroé, à l'Islande et à l'Allemagne du nord, et accorde une place centrale aux influences et aux rencontres de l'art "nordique" avec la peinture européenne, et notamment l'impressionnisme français. Privilégiant les périodes moderne et post-moderne, le volume analyse les constantes et les singularités des styles à travers les registres picturaux majeurs du paysage, du portrait, des scènes de genre ou d'intérieur, et révèle l'importance des arts du Nord sur la scène internationale contemporaine. Les superbes reproductions des paysages aériens, des mondes enchantés du mythe, de chaleureux intérieurs et de charmants portraits fascineront le lecteur curieux, l'historien de l'art et l'artiste.

Katharina Alsen, Annika Landmann
Chez Citadelles et Mazenod

Auteur

Katharina Alsen, Annika Landmann

Editeur

Citadelles et Mazenod

Genre

Histoire de l'art

La peinture nordique

Katharina Alsen, Annika Landmann

Paru le 10/09/2025

304 pages

Citadelles et Mazenod

89,00 €

9782386110627
