Grimoire d'une cueilleuse de champignons

Françoise Kunstmann

Plongez dans l'univers captivant des champignons avec ce guide illustré par les magnifiques aquarelles de Françoise Kunstmann ! Apprenez à reconnaître les différentes espèces, à éviter les erreurs de cueillette et à profiter de leurs bienfaits en toute sécurité. Page après page, laissez-vous guider à travers la forêt : astuces pour repérer les champignons, conseils pour une cueillette responsable, recettes gourmandes à tester sans attendre... Anecdotes, souvenirs et petites histoires ponctuent la balade, pour transformer chaque sortie en aventure et chaque découverte en plaisir à partager. Un livre essentiel pour tous ceux qui aiment la nature, les balades en forêt et les saveurs authentiques !

Par Françoise Kunstmann
Chez Editions La Plage

Auteur

Françoise Kunstmann

Editeur

Editions La Plage

Genre

Champignons

Grimoire d'une cueilleuse de champignons

Françoise Kunstmann

Paru le 08/07/2026

608 pages

Editions La Plage

35,00 €

9782383385745
