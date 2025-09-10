Grimoire d'une cueilleuse de champignons

Plongez dans l'univers captivant des champignons avec ce guide illustré par les magnifiques aquarelles de Françoise Kunstmann ! Apprenez à reconnaître les différentes espèces, à éviter les erreurs de cueillette et à profiter de leurs bienfaits en toute sécurité. Page après page, laissez-vous guider à travers la forêt : astuces pour repérer les champignons, conseils pour une cueillette responsable, recettes gourmandes à tester sans attendre... Anecdotes, souvenirs et petites histoires ponctuent la balade, pour transformer chaque sortie en aventure et chaque découverte en plaisir à partager. Un livre essentiel pour tous ceux qui aiment la nature, les balades en forêt et les saveurs authentiques !