Ne faites confiance à personne, pas même à votre propre mère. Etudiante à la fac et rebelle, Cleo a toujours été aux antipodes de sa mère, Kat, épouse parfaite et avocate à la réputation irréprochable. Cleo ignore qu'il ne s'agit là que d'une façade jusqu'au jour où, en se rendant chez sa mère pour dîner, elle retrouve la maison vide, une casserole en train de brûler sur le feu et surtout une chaussure tachée de sang. Malgré la rancoeur qu'elle éprouve envers Kat depuis quelques années, Cleo va chercher à savoir toute la vérité sur le drame de ce soir-là. Mais est-il bien sage de vouloir faire la lumière quand des secrets de plus en plus sombres émergent du passé de sa mère mettant ainsi en péril son propre avenir ? Un thriller captivant où les apparences sont trompeuses, les révélations explosives et les liens familiaux mis à rude épreuve. Pour les fans de Lisa Jewell et Claire McGowan. "L'amour entre une mère et son enfant est naturellement intense, mais jusqu'où iriez-vous pour protéger votre fille ? Le dernier livre de Kimberly McCreight explore la maternité dans toute sa complexité, dans un thriller haletant et saisissant, que je n'ai pas pu lâcher avant de l'avoir terminé". Jodi Picoult "Telle mère, telle fille est un roman captivant qui se lit d'une traite. L'histoire explore la relation complexe et réaliste entre une mère et sa fille. J'ai élaboré beaucoup de théories en lisant ce livre et la fin m'a totalement prise au dépourvu ! " Ana Reyes "Captivant. L'autrice livre un message poignant sur les traumatismes intergénérationnels tout en développant l'intrigue de manière magistrale, emmenant le lecteur sur d'ingénieuses fausses pistes qui ajoutent du suspense à la narration. Ce livre devrait plaire aux fans de Kimberly McCreight et conquérir de nouveaux amateurs". Publishers Weekly "McCreight alterne habilement les cadres temporels et les points de vue entre la mère et la fille, et fait intervenir une série de personnages secondaires très vivants. Une histoire passionnante, à l'intrigue bien ficelée, qui met en scène des femmes fortes en quête de vérité et de justice". Booklist "Un roman au suspense profondément satisfaisant qui est, en son coeur, une magnifique histoire d'amour entre une mère et sa fille, qui devront découvrir les secrets l'une de l'autre pour sauver le lien qui les unit. " Angie Kim "A la fois plein de suspense et profondément émouvant, Telle mère, telle fille explore les relations complexes au sein d'une famille, et les liens qui perdurent, par-dessus tout. Un récit intense qui vous fera vous demander ce qui est le plus dangereux : les mensonges ou la vérité ? " Megan Miranda "Je suis une grande fan des livres de Kimberly McCreight et elle a encore réussi à me surprendre. Elle signe ici un thriller captivant qui explore les complexités de la relation mère-fille et l'immense pression que la société exerce sur les mères". Greer Hendricks