#Essais

Mon séjour chez les nazis

Géraud Jouve

ActuaLitté
Décembre 1937. Géraud Jouve arrive à Berlin pour prendre la tête de la prestigieuse agence de presse Havas. Pendant deux ans, il observe la dictature nationale-socialiste de l'intérieur, jusqu'au moment où il est contraint de quitter le pays, quand la guerre éclate. Dans cet ouvrage, composé en 1941, il couche sur le papier ce qu'il a vu du Troisième Reich et brosse une galerie de portraits des dirigeants du régime (Goebbels, Goering, Himmler parmi d'autres), saisis dans leur intimité et leurs rivalités. Il analyse les rouages de la terreur brune. Ce témoignage révèle la finesse d'un observateur hors pair, et met aussi en avant les oeillères propres à l'époque. Cette source méconnue sur le pouvoir nazi documente l'émergence d'un régime qui a su fasciner et séduire une partie des observateurs occidentaux, pris dans le faisceau de la nouveauté et le tumulte de la modernité. Géraud Jouve (1901-1991) était un journaliste, résistant, homme politique socialiste et diplomate français. Préface d'Olivier Wieviorka, auteur de Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale (Perrin, 2023)

Par Géraud Jouve
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Géraud Jouve

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Allemagne

Mon séjour chez les nazis

Géraud Jouve

Paru le 01/10/2025

Nouveau monde Editions

8,90 €

ActuaLitté
9782380947359
