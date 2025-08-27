L'égalité d'instruction

Instruction, éducation, formation, ces trois termes ont pu, chacun à sa façon, donner les raisons d'une institution : la scolarité. Ce livre se demande pourquoi l'idéal d'égalité et d'indépendance des esprits dont le premier fut porteur n'a pas primé dans l'histoire de cette institution. En même temps, il interroge les motifs d'un moment, le nôtre, qui, se liant plus que jamais à l'école, l'adoptant même pour ainsi dire sans fin, la décrit cependant beaucoup en termes d'échec. Il y va dans tous les cas de l'articulation de deux regards, l'un porté sur l'enfance et la jeunesse, l'autre sur le monde et la société. Cette articulation n'a rien de scientifique et n'est jamais neutre. Nourrissant les attitudes et dispositions de la pédagogie, elle en détermine le sens et la conduite.