Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

L'égalité d'instruction

Pierre-Damien Huyghe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Instruction, éducation, formation, ces trois termes ont pu, chacun à sa façon, donner les raisons d'une institution : la scolarité. Ce livre se demande pourquoi l'idéal d'égalité et d'indépendance des esprits dont le premier fut porteur n'a pas primé dans l'histoire de cette institution. En même temps, il interroge les motifs d'un moment, le nôtre, qui, se liant plus que jamais à l'école, l'adoptant même pour ainsi dire sans fin, la décrit cependant beaucoup en termes d'échec. Il y va dans tous les cas de l'articulation de deux regards, l'un porté sur l'enfance et la jeunesse, l'autre sur le monde et la société. Cette articulation n'a rien de scientifique et n'est jamais neutre. Nourrissant les attitudes et dispositions de la pédagogie, elle en détermine le sens et la conduite.

Par Pierre-Damien Huyghe
Chez Hermann

|

Auteur

Pierre-Damien Huyghe

Editeur

Hermann

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'égalité d'instruction par Pierre-Damien Huyghe

Commenter ce livre

 

L'égalité d'instruction

Pierre-Damien Huyghe

Paru le 27/08/2025

130 pages

Hermann

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037044440
9791037044440
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.