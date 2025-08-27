Inscription
#Roman francophone

Au-dessus des nuages

Catherine Cowles, Flore Picard

ActuaLitté
Un amour peut-il naître sur les ruines d'un passé destructeur ? Revenir dans sa ville natale est un défi pour Everly. Affronter les souvenirs traumatiques laissés par son enfance brisée est déjà difficile, mais le regard méprisant de Hayes, le nouveau shérif, la pétrifie. A quoi s'attendait-elle ? Son propre père a enlevé la petite soeur du jeune homme, des années plus tôt, brisant plus d'une vie. Pourtant, elle croit également deviner dans ses yeux une lueur de désir qui la trouble et menace les barrières qu'elle s'efforce de maintenir entre eux. Alors qu'elle souhaite repartir de zéro, les ombres du passé se font plus oppressantes et angoissantes que jamais. Jusqu'où pourra-t-elle fuir avant que son histoire l'enchaîne à nouveau ? A propos de l'autrice Catherine Cowles est passionnée de lecture depuis l'enfance et écrit des romances contemporaines, situées très souvent dans des petites villes inspirées par celles de son Etat natal de l'Oregon.

Par Catherine Cowles, Flore Picard
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Catherine Cowles, Flore Picard

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Au-dessus des nuages

Catherine Cowles trad. Flore Picard

Paru le 27/08/2025

373 pages

HarperCollins France

18,50 €

9791033923282
