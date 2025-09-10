J'ai trop aimé les étoiles

Moderne, romantique et inclusif Cléo a rêvé toute sa vie de voyager dans l'espace, mais elle ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça, sur un vaisseau spatial abandonné depuis 20 ans, piégée à bord avec ses amis. Et Billie, une IA au sale caractère... et très attirante ! Comment vont-ils réussir à survivre à bord, à rentrer chez eux et surtout, comment faire quand on s'attache un peu trop à une IA désincarnée ? Dans l'immensité de l'espace, on ne peut compter que sur soi-même, ses proches et sur les liens qu'on a tissés. Guidés par les quelques souvenirs de Billie, l'équipage improvisé devra élucider la disparition de leurs prédécesseurs mais aussi démêler intrigues politiques, machinations scientifiques et sentiments complexes entre humains et ordinateurs pour trouver un moyen de retourner sur Terre. Entre romance, enquête et huis-clos dans l'espace, cette aventure positive et inclusive au rythme effréné met en lumière un aspect moderne et féministe de la science-fiction. Direction les étoiles aux côtés d'une héroïne pleine de peps.