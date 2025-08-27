Architecture of Love

Les meilleurs plans sont parfois les plus imprévus. Lexie cherche désespérément un château pour sauver sa thèse d'architecture, Ian a besoin d'une fausse fiancée pour régler une question d'héritage. Alors quand ils se rencontrent par hasard devant le château breton du jeune homme, tous deux croient avoir trouvé la solution idéale à leur épineux problème. Mais entre le TDAH de Lexie, les secrets de Ian, la pression de la famille franco-japonaise de celui-ci... et une alchimie inattendue, leur plan va s'avérer bien plus difficile à suivre que prévu ! Car en amour comme en architecture, quand les fondations ne sont pas solides, gare à l'effondrement ! A propos de l'autrice Nina Lan est autrice de romans fantastiques ainsi que de romances, mais aussi professeure de français au collège. Elle vit près de Lyon avec son mari et ses trois enfants.