Margot et ses deux amies Sloane et Nicole sont interrogées par la police : la quatrième colocataire de leur maison étudiante, Lucy, a disparu sans laisser de traces... Deux ans plus tôt, Eliza, la meilleure amie de Margot, a perdu la vie dans des conditions aussi tragiques que troubles lors d'une fête de fin de lycée, juste avant leur entrée commune à l'université. Après une première année de fac en retrait, Margot se fait aborder par Lucy, une autre étudiante, à la fois populaire et mystérieuse, qui lui rappelle énormément Eliza. Cette Lucy lui propose d'emménager avec elle et deux autres filles dans une maison hors du campus. Margot accepte, désireuse de prendre un nouveau départ. Les quatre filles deviennent vite inséparables. A leur rentrée en deuxième année, dans la maison voisine occupée par une fraternité, on accueille un nouveau membre : Levi, l'ancien petit ami d'Eliza et cible de la rancoeur et des soupçons de Margot. Celle-ci raconte son histoire à ses amies, mais Lucy semble un peu trop fascinée par Levi... Margot commence à émettre des doutes envers la charismatique meneuse Lucy. Trop de détails ne collent pas. Quel est son but caché ? Pourquoi s'intéresse-t-elle autant à Margot, Eliza et Levi ? Six mois plus tard, Lucy a disparu et un garçon de la fraternité voisine est mort. Alors que la police poursuit ses recherches, Margot va se rendre compte que Lucy n'est pas la seule à avoir des secrets. Après Une lueur dans la nuit et Ne t'endors pas, Ton secret est le troisième roman de Stacy Willingham, révélation du thriller psychologique outre-Atlantique et prix du meilleur premier livre au Crime Fest Awards 2023.