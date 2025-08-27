Inscription
#Roman francophone

L'épris littéraire

Julien Leschiera

ActuaLitté
Le narrateur de L'Epris littéraire se laisse entraîner dans l'appartement où vit reclus un authentique clone de Marcel Proust. Rien ne manque : calfeutrage, tisane, paperolles éparses, physique déconfit, quintes de toux et mobilier d'époque. L'endroit se visite comme une étape touristique dont il devient un habitué. Mais c'est vers Céleste, digne copie de la bonne de la Recherche, que notre narrateur, un romancier aussi charitable qu'en panne d'inspiration, ne tarde pas à braquer ses regards. Julien Leschiera nous sert sur un plateau un petit théâtre de la cruauté en exhibant l'asservissement psychique d'un individu consentant. Le récit étreint le lecteur avec l'inexorable patience d'un sable mouvant, l'appétit effroyable du boa qui engloutit la chèvre.

Par Julien Leschiera
Chez Le Dilettante

|

Auteur

Julien Leschiera

Editeur

Le Dilettante

Genre

Littérature française

L'épris littéraire

Julien Leschiera

Paru le 27/08/2025

272 pages

Le Dilettante

23,00 €

ActuaLitté
9791030801552
© Notice établie par ORB
