Badou l'ours se promène et est traversé par toutes sortes d'émotions : la colère, la joie, la tristesse, la sérénité, etc. Les émotions de Badou : une histoire rassurante et interactive Badou rencontre différentes émotions au fil de sa journée. Il accueille pleinement les émotions positives et apprends à accepter les émotions plus négatives. Il ne reste jamais dans une situation d'échec. La surprise sous le flap permet de toujours résoudre une scène problématique. Un livre interactif autour des émotions et des couleurs Un livre avec des flaps en feutrine faciles à soulever pour mieux appréhender les sentiments que traversent les tout-petits et mettre des mots sur les émotions. Badou, un héros attachant, accompagne le lecteur dans cette découverte, en rencontrant lui-même ces différentes émotions.