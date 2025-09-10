Fables et légendes chinoises

Des mythes enchanteurs, des héros emblématiques du folklore chinois ! Les mythes de l'empire du Milieu traversent les âges et ne cessent de se réinventer. Voilà des siècles qu'ils transmettent l'écho de batailles épiques entre les hommes et les dieux, le murmure d'amours éternelles et le cri des créatures fantastiques... Des récits dont les valeurs fondatrices comme la bravoure, l'intelligence et le dévouement sont portées par des personnages légendaires : Mulan, Sun Wukong, le Serpent Blanc et tant d'autres. Une lecture pour tous ! Romain d'Huissier est romancier (Les 81 Frères, La Résurrection du Dragon...) et auteur de jeu de rôle (Hong Kong - Les Chroniques de l'Etrange). Passionné par la Chine, il situe souvent l'intrigue de ses oeuvres au coeur de cet empire millénaire.