Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Fables et légendes chinoises

Romain Huissier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des mythes enchanteurs, des héros emblématiques du folklore chinois ! Les mythes de l'empire du Milieu traversent les âges et ne cessent de se réinventer. Voilà des siècles qu'ils transmettent l'écho de batailles épiques entre les hommes et les dieux, le murmure d'amours éternelles et le cri des créatures fantastiques... Des récits dont les valeurs fondatrices comme la bravoure, l'intelligence et le dévouement sont portées par des personnages légendaires : Mulan, Sun Wukong, le Serpent Blanc et tant d'autres. Une lecture pour tous ! Romain d'Huissier est romancier (Les 81 Frères, La Résurrection du Dragon...) et auteur de jeu de rôle (Hong Kong - Les Chroniques de l'Etrange). Passionné par la Chine, il situe souvent l'intrigue de ses oeuvres au coeur de cet empire millénaire.

Par Romain Huissier
Chez Ynnis Editions

|

Auteur

Romain Huissier

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Contes et nouvelles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fables et légendes chinoises par Romain Huissier

Commenter ce livre

 

Fables et légendes chinoises

Romain Huissier

Paru le 10/09/2025

224 pages

Ynnis Editions

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376975724
9782376975724
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.