Erreurs de pilotage

Le facteur humain reste le maillon faible de la sécurité aérienne. Manque de formation... Autosatisfaction dangereuse... Négligences routinières... Et malheureusement, encore l'alcool ! - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO... Inconscient du danger, un pilote des Nations Unies veut absolument traverser un "microburst" . C'est pourtant un phénomène météorologique terriblement dangereux. Son avion est plaqué au sol ! - RUSSIE... Du fait des sanctions occidentales, il n'y a plus de pièces détachées pour entretenir les avions. Le commandant de bord ne connaît pas les caractéristiques de l'Airbus A320 qu'il pilote. Il tombe en panne de carburant au-dessus de la Sibérie. Son copilote réussit un atterrissage parfait dans la nature (photo de couverture). - CAMBODGE... Le pilote d'un Tupolev tente obstinément d'atterrir en passant au ras des toits de la capitale Phnom Penh. Il accroche des obstacles et s'écrase en flammes dans l'agglomération. - FRANCE... Le commandant de bord ne se rend pas compte qu'il est en train de s'écarter de la trajectoire correcte pour atterrir sur l'aéroport de Brest. Persuadé qu'il va atteindre la piste, il termine dans un champ. - JAPON... Le commandant est totalement ivre. Il peine à tenir debout. Les membres de son équipage doivent le soutenir pour l'aider à rejoindre le cockpit. Il tente pourtant de décoller avec le DC-8 dont il a la responsabilité. - Etc.