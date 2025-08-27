Deux coeurs à coeur

Ouvrir ce livre, c'est comme franchir la porte d'un cabinet de thérapeute. Au fil des pages, plongez au coeur de vous-même pour soigner 22 bleus de l'âme grâce à 22 formules réparatrices et 22 antidotes, testés sur nous et approuvés par nos patients. En engageant ce processus de soin, retrouvez votre harmonie intérieure et, si des résistances se présentent, revenez-y autant de fois que nécessaire, à votre rythme. C'est l'un des grands avantages de ce guide : il vous accompagne sans jamais vous brusquer. Pas à pas, un lien de confiance, de bienveillance et de coopération se tisse entre vous, le livre et nous, créant ainsi une interaction permanente qui soutient votre cheminement. En remettant en mouvement ce qui était figé, vous permettez au flux de votre coeur libéré d'irriguer à nouveau tous les aspects de votre vie.