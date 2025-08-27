Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Deux coeurs à coeur

Catherine Martin, François Bonnal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ouvrir ce livre, c'est comme franchir la porte d'un cabinet de thérapeute. Au fil des pages, plongez au coeur de vous-même pour soigner 22 bleus de l'âme grâce à 22 formules réparatrices et 22 antidotes, testés sur nous et approuvés par nos patients. En engageant ce processus de soin, retrouvez votre harmonie intérieure et, si des résistances se présentent, revenez-y autant de fois que nécessaire, à votre rythme. C'est l'un des grands avantages de ce guide : il vous accompagne sans jamais vous brusquer. Pas à pas, un lien de confiance, de bienveillance et de coopération se tisse entre vous, le livre et nous, créant ainsi une interaction permanente qui soutient votre cheminement. En remettant en mouvement ce qui était figé, vous permettez au flux de votre coeur libéré d'irriguer à nouveau tous les aspects de votre vie.

Par Catherine Martin, François Bonnal
Chez Mamaéditions.com

|

Auteur

Catherine Martin, François Bonnal

Editeur

Mamaéditions.com

Genre

Autres médecines douces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Deux coeurs à coeur par Catherine Martin, François Bonnal

Commenter ce livre

 

Deux coeurs à coeur

Catherine Martin, François Bonnal

Paru le 27/08/2025

60 pages

Mamaéditions.com

6,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782845946804
9782845946804
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.