Rojava, 16 ans, tireuse d'élite

Aurélien Ducoudray, Sébastien Morice

ActuaLitté
Une jeune combattante kurde lutte contre Daesh, mais aussi - et surtout - pour l'émancipation des femmes et de son peuple. Rojava, 16 ans, s'entraîne dur pour prouver sa valeur de guerrière. Devenue, par sa beauté, et malgré elle, une icône médiatique, elle va traverser des moments de solidarité, d'humour, de désespoir et surtout découvrir que la guerre n'est pas seulement un combat contre un ennemi, mais aussi une bataille intérieure pour préserver son humanité. Un album plus que jamais d'actualité qui rend hommage à une jeunesse prête à se sacrifier pour ses idéaux !

Chez Bamboo Editions

Bamboo Editions

Réalistes, contemporains

Paru le 27/08/2025

56 pages

Bamboo Editions

15,90 €

9782818996041
