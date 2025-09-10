Inscription
De l'autre côté

Tina Cho

De nombreux Nord-Coréens ont appris que rester peut être aussi mortel que de tenter de fuir... presque. Ne jamais savoir où trouver de quoi manger, éviter les soldats qui les guettent à chaque coin de rue... Tel est le quotidien de Yunho et Myunghee. Aussi, lorsqu'ils décident chacun de fuir le sombre avenir qui les attend, ils savent qu'ils risquent de connaître un sort pire que la mort. Yunho espère retrouver sa omma, qui a traversé la frontière en cachette il y a des années. Myunghee cherche la liberté à tout prix. Ils ne se connaissent pas, mais le destin entremêle leurs chemins. Réunis par l'espoir d'un avenir meilleur, ils affrontent une route semée de serpents venimeux dans la jungle et de soldats corrompus. Chaque jour est une épreuve pour ne pas laisser la peur d'être découverts et emprisonnés gagner. Mais à chaque pas vers la liberté, l'espoir grandit. Parviendront-ils à se mettre à l'abri sans se perdre l'un l'autre ?

Par Tina Cho
Chez Akileos

Tina Cho

Akileos

Divers

De l'autre côté

Tina Cho

Paru le 17/09/2025

Akileos

27,00 €

9782355747199
