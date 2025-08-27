Tomb Raider King Tome 5

Lors de sa rencontre avec l'Artefact de Néron, Juheon fait une découverte troublante : l'un de ses propres artefacts a détourné son roman à succès ! Piqué par la jalousie, l'Artefact de Néron, grand fan de littérature, le met au défi dans une épreuve d'écriture. Mais un imprévu empêche la confrontation d'avoir lieu dans le tombeau récemment apparu à Tokyo. Qu'à cela ne tienne, l'Artefact est bien décidé à mener ce duel. Et quel meilleur théâtre pour cette joute littéraire que la résidence secondaire de l'ennemi juré de Juheon ?