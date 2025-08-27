Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Tomb Raider King Tome 5

3B2S, Yuns, San.G, Joonggun An, Erwan Lossois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lors de sa rencontre avec l'Artefact de Néron, Juheon fait une découverte troublante : l'un de ses propres artefacts a détourné son roman à succès ! Piqué par la jalousie, l'Artefact de Néron, grand fan de littérature, le met au défi dans une épreuve d'écriture. Mais un imprévu empêche la confrontation d'avoir lieu dans le tombeau récemment apparu à Tokyo. Qu'à cela ne tienne, l'Artefact est bien décidé à mener ce duel. Et quel meilleur théâtre pour cette joute littéraire que la résidence secondaire de l'ennemi juré de Juheon ?

Par 3B2S, Yuns, San.G, Joonggun An, Erwan Lossois
Chez Pika Edition

|

Auteur

3B2S, Yuns, San.G, Joonggun An, Erwan Lossois

Editeur

Pika Edition

Genre

Sonyun (shonen)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tomb Raider King Tome 5 par 3B2S, Yuns, San.G, Joonggun An, Erwan Lossois

Commenter ce livre

 

Tomb Raider King Tome 5

3B2S, Yuns trad. Joonggun An

Paru le 27/08/2025

304 pages

Pika Edition

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811699840
9782811699840
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.