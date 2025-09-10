Mahoromi : Chroniques architecturales de l'espace temps

Un beau jour, alors que Niwa vient d'entamer sa première année d'études d'architecture, sa camarade Akira l'invite à visiter une vieille maison en cours de démolition. C'est dans cette bâtisse de style occidental, en ramassant une poignée de porte dans le désordre du chantier, que Niwa a une première vision : lorsqu'il touche la poignée, la porte à laquelle elle appartenait lui apparaît. En retournant dans les ruines du bâtiment à la nuit tombée, il fait la rencontre d'une jeune fille énigmatique qui lui révèlera bientôt la nature ce qu'il a vu : un souvenir de cette vieille maison... Niwa et la jeune fille commencent à explorer ensemble des constructions abandonnées, à la recherche du passé, et la vie du jeune étudiant prend un tour inattendu.