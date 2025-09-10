Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Mahoromi : Chroniques architecturales de l'espace temps

Kei Toume

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un beau jour, alors que Niwa vient d'entamer sa première année d'études d'architecture, sa camarade Akira l'invite à visiter une vieille maison en cours de démolition. C'est dans cette bâtisse de style occidental, en ramassant une poignée de porte dans le désordre du chantier, que Niwa a une première vision : lorsqu'il touche la poignée, la porte à laquelle elle appartenait lui apparaît. En retournant dans les ruines du bâtiment à la nuit tombée, il fait la rencontre d'une jeune fille énigmatique qui lui révèlera bientôt la nature ce qu'il a vu : un souvenir de cette vieille maison... Niwa et la jeune fille commencent à explorer ensemble des constructions abandonnées, à la recherche du passé, et la vie du jeune étudiant prend un tour inattendu.

Par Kei Toume
Chez Le Lézard Noir

|

Auteur

Kei Toume

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mahoromi : Chroniques architecturales de l'espace temps par Kei Toume

Commenter ce livre

 

Mahoromi : Chroniques architecturales de l'espace temps

Kei Toume

Paru le 24/09/2025

Le Lézard Noir

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782353484232
9782353484232
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.