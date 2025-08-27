Comment tuer la vilaine Tome 3

Déterminée à percer le secret du principe de causalité, Eris se dirige vers Bonitteo en compagnie d'Anakin et de Hubris. Une fois sur place, elle est confrontée à une terrible vérité. Mais contrairement au roman original, où le grand prêtre la trahit sans hésiter, elle découvre qu'il éprouve cette fois de la peine pour elle. Cela pourrait-il tout changer ? Eris n'y croit pas vraiment et tente une nouvelle fois d'échapper à cette réalité...