Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Comment tuer la vilaine Tome 3

Haegi, Your April, Lya Mayahi, Corinne Luijten

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Déterminée à percer le secret du principe de causalité, Eris se dirige vers Bonitteo en compagnie d'Anakin et de Hubris. Une fois sur place, elle est confrontée à une terrible vérité. Mais contrairement au roman original, où le grand prêtre la trahit sans hésiter, elle découvre qu'il éprouve cette fois de la peine pour elle. Cela pourrait-il tout changer ? Eris n'y croit pas vraiment et tente une nouvelle fois d'échapper à cette réalité...

Par Haegi, Your April, Lya Mayahi, Corinne Luijten
Chez Pika Edition

|

Auteur

Haegi, Your April, Lya Mayahi, Corinne Luijten

Editeur

Pika Edition

Genre

Chungnyun (seinen)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment tuer la vilaine Tome 3 par Haegi, Your April, Lya Mayahi, Corinne Luijten

Commenter ce livre

 

Comment tuer la vilaine Tome 3

Haegi, Your April trad. Lya Mayahi

Paru le 27/08/2025

296 pages

Pika Edition

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811699512
9782811699512
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.