100 ans de motos

Les 200 motos qui ont marqué l'histoire A travers cet ouvrage très complet, revivez les grands moments de l'histoire de la moto, depuis le tricycle De Dion de la fin du XIXe siècle, jusqu'aux modèles les plus récents de 2022-2023, comme la BMW M 1000 RR. Classées de façon chronologique, les 200 motos du livre sont présentées de façon précise, avec une fiche technique et des photos de détail. Un texte explicatif et très documenté nous raconte l'histoire du modèle sur le marché de la moto, et permet de nous rendre compte de l'évolution spectaculaire de cet engin depuis un siècle. Qu'il est loin le temps de la motocyclette... Aujourd'hui, la moto est redevenue sous nos contrées un pur produit de loisir, s'adaptant en se déclinant aux modes, mais elle est aussi désormais un concentré de très haute technologie. Avec cet ouvrage, vous découvrirez ou redécouvrirez aussi que moto rime aussi avec passion.