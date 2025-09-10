Inscription
#Roman francophone

L'art du marionnettiste

Lucie Doublet, Laurette Burgholzer

De Guignol aux figures contemporaines du théâtre de marionnettes, des castelets de fortune aux scènes internationales, cet ouvrage retrace l'art du marionnettiste dans toute son ampleur : histoire, esthétique, techniques, mais surtout, transmission. Après une immersion de presque dix ans dans les institutions qui forment les marionnettistes, Laurette Burgholzer, avec Lucie Doublet, s'attache à saisir ce qui constitue l'essence même de cet art : comment il s'apprend, se transmet et se réinvente. Un outil de référence pour les étudiants, artistes et passionnés souhaitant mieux comprendre les enjeux de l'art du marionnettiste.

Lucie Doublet, Laurette Burgholzer
Actes Sud Editions

|

Auteur

Lucie Doublet, Laurette Burgholzer

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Théâtre - Essais

L'art du marionnettiste

Lucie Doublet, Laurette Burgholzer

Paru le 10/09/2025

219 pages

Actes Sud Editions

25,00 €

9782330208585
