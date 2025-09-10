De Guignol aux figures contemporaines du théâtre de marionnettes, des castelets de fortune aux scènes internationales, cet ouvrage retrace l'art du marionnettiste dans toute son ampleur : histoire, esthétique, techniques, mais surtout, transmission. Après une immersion de presque dix ans dans les institutions qui forment les marionnettistes, Laurette Burgholzer, avec Lucie Doublet, s'attache à saisir ce qui constitue l'essence même de cet art : comment il s'apprend, se transmet et se réinvente. Un outil de référence pour les étudiants, artistes et passionnés souhaitant mieux comprendre les enjeux de l'art du marionnettiste.