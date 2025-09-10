De Guignol aux figures contemporaines du théâtre de marionnettes, des castelets de fortune aux scènes internationales, cet ouvrage retrace l'art du marionnettiste dans toute son ampleur : histoire, esthétique, techniques, mais surtout, transmission. Après une immersion de presque dix ans dans les institutions qui forment les marionnettistes, Laurette Burgholzer, avec Lucie Doublet, s'attache à saisir ce qui constitue l'essence même de cet art : comment il s'apprend, se transmet et se réinvente. Un outil de référence pour les étudiants, artistes et passionnés souhaitant mieux comprendre les enjeux de l'art du marionnettiste.
Par
Lucie Doublet, Laurette Burgholzer Chez
Actes Sud Editions
Commenter ce livre