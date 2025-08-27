Le droit des relations internationales est l'une des disciplines qui figure au programme de la première année de droit. D'un maniement aisé, cet ouvrage propose aux étudiants de découvrir les notions fondamentales de la matière : l'Etat, les organisations internationales, la diplomatie, les juridictions internationales, le droit des conflits armés... 1/ L'essentiel à connaître, mais aussi les définitions, la jurisprudence et les grandes conventions internationales nécessaires à la compréhension de la matière. 2/ Une édition réactualisée pour tenir compte de l'actualité la plus récente sur le plan international. 3/ Des auteurs de renom.