Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Droit des relations internationales

Philippe Blachèr, Kiara Neri

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le droit des relations internationales est l'une des disciplines qui figure au programme de la première année de droit. D'un maniement aisé, cet ouvrage propose aux étudiants de découvrir les notions fondamentales de la matière : l'Etat, les organisations internationales, la diplomatie, les juridictions internationales, le droit des conflits armés... 1/ L'essentiel à connaître, mais aussi les définitions, la jurisprudence et les grandes conventions internationales nécessaires à la compréhension de la matière. 2/ Une édition réactualisée pour tenir compte de l'actualité la plus récente sur le plan international. 3/ Des auteurs de renom.

Par Philippe Blachèr, Kiara Neri
Chez LexisNexis

|

Auteur

Philippe Blachèr, Kiara Neri

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit international public

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit des relations internationales par Philippe Blachèr, Kiara Neri

Commenter ce livre

 

Droit des relations internationales

Philippe Blachèr, Kiara Neri

Paru le 27/08/2025

250 pages

LexisNexis

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711043019
9782711043019
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.