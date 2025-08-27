Inscription
#Essais

"Madame, vous n'avez pas le droit"

Dominique Schnapper, Delphine Girard

ActuaLitté
"Madame, vous n'avez pas le droit de nous dire ça ! " Voilà sans doute la phrase qui a le plus marqué Delphine Girard durant sa carrière de professeure de lettres. Fille d'ouvriers immigrés, elle doit tout à l'école républicaine et laïque. Depuis ses premières heures de cours, elle s'efforce de transmettre avec la même conviction esprit critique et raison universaliste. Mais comment accomplir cette mission depuis le choc de l'assassinat de Samuel Paty en 2020 ? Ce jour-là, c'est l'institution scolaire et tous ses professeurs qui ont été attaqués. Comme Delphine Girard, celles et ceux qui ne sont pourtant "que des profs" sont entrés en résistance et refusent de baisser les bras. En dévoilant ce qui se joue entre les murs d'une salle de classe, Delphine Girard pose un cap clair pour notre école républicaine. Il en va de l'avenir de notre jeunesse et de notre société.

Par Dominique Schnapper, Delphine Girard
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Dominique Schnapper, Delphine Girard

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Actualité médiatique France

"Madame, vous n'avez pas le droit"

Delphine Girard

Paru le 27/08/2025

224 pages

Jean-Claude Lattès

20,00 €

ActuaLitté
9782709675116
© Notice établie par ORB
